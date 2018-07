Il Quirinale ha fatto sapere che non ci sono ostacoli al via libera del provvedimento. Ma non c'è ancora la versione bollinata. Secondo fonti del governo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale è imminente. Intanto la capigruppo di Montecitorio ha stabilito che la discussione in Aula sarà a partire del 24 luglio

Sergio Mattarella, dopo aver esaminato le bozze del decreto Dignità, ha fatto sapere che non sono stati riscontrati impedimenti alla firma del provvedimento. Ma resta in attesa del “documento bollinato per procedere”. Secondo fonti di governo interpellate da ilfattoquotidiano.it nel primo pomeriggio, la pubblicazione in Gazzetta ufficiale è “imminente”. Protestano Pd e Forza Italia: “E’ talmente urgente che ancora non c’è il documento”. Intanto la capigruppo di Montecitorio ha annunciato che l’Aula inizierà a discuterlo a partire dal 24 luglio e poi il 25-26 si procederà con la votazione.

A una settimana dal via libera del consiglio dei ministri manca ancora il testo bollinato e il ritardo ha provocato gli attacchi da parte delle opposizioni. Il Capo dello Stato sta aspettando la versione ufficiale e, come ricostruito dal Sole 24 ore, ieri ha chiesto solo che sia motivata l’urgenza. Tra le parti che sarebbero ancora al vaglio dei tecnici, secondo alcuni ci sarebbe lo stop alle pubblicità sul gioco d’azzardo per il quale si devono considerare le eventuali perdite di introito. Fonti del governo però, interpellate da ilfattoquotidiano.it, smentiscono che ci siano ritardi dovuti alla mancanza di coperture e assicurano che il testo sarà presentato nelle prossime ore.

Ma non ci sono solo le polemiche sui tempi: la Lega infatti insiste nel chiedere che vengano fatte modifiche al testo una volta arrivato in Aula. Iniziativa di Luigi Di Maio, il decreto sta spaccando il centrodestra con Forza Italia che fa pressione sul Carroccio perché, se restasse così come è, “sarebbe un danno per le aziende”. A dirlo chiaramente è stato Silvio Berlusconi che domenica 8 luglio ha scritto una lettera al Corriere della Sera definendolo “simbolo di un’ideologia della sinistra dirigista”.

Intanto l’opposizione protesta per la lentezza nel produrre il testo. “L’unica misura partorita sino ad oggi è il decreto dignità”, ha scritto l’ex segretario Pd Matteo Renzi, “era talmente urgente che nessuno trova più il testo. Non scherzo: il decreto non è neanche stato pubblicato in Gazzetta ufficiale”. Accusa che condivide con la capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini: “AAA Cercasi DL Dignità (?)”, ha scritto su Twitter. “Ultimo avvistamento 10 giorni fa a Palazzo Chigi. Per segnalazioni contattare vicepremier Di Maio #chilhavisto #decretismarriti”.