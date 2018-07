Le modifiche significano solo aggiunte e modi per annacquare il decreto Dignità. Lo dice, anzi lo ripete, il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro Luigi Di Maio in vista dell’avvio dell’iter parlamentare che da domani porterà in Aula per la prima volta un provvedimento legislativo del governo Conte. Nei confronti del decreto sono state espresse numerose critiche da parte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro (praticamente l’intero spettro delle “Conf”), ma promette battaglia anche Forza Italia che da lontano continua a mandare messaggi alla Lega, partner di governo del M5s. L’ultimo, il più autorevole, quello di ieri di Silvio Berlusconi. E così Di Maio avverte: “Il Parlamento – spiega a Radio1 Rai – deve avere la possibilità di discutere il decreto e di migliorarlo, credo non ci sia bisogno della fiducia ma, lo dico da capo politico del M5s, non arretreremo sulle norme“. “Migliorare significa aggiungere”, ribadisce, e non “annacquare”, dicendosi aperto a emendamenti per “eliminare qualche altra scartoffia burocratica per le imprese o aumentare le pene per le aziende che delocalizzano”. Per il momento non si parla di fiducia, ma i borbotti all’interno della maggioranza (lato Carroccio) fanno interrogare sul percorso parlamentare del decreto.

Nell’intervista alla radio Di Maio parla anche dell’atteggiamento del governo sulle politiche migratorie. “Finchè la missione Eunavformed rimane in piedi, gli unici porti sono quelli italiani ma l’obiettivo nostro è cambiare le regole di ingaggio della missione” dice il vicepresidente del Consiglio inserendosi sulla polemica fra il ministro dell’Interno e della Difesa (in quota M5s). “Mi ricordo che un anno fa sono stato a parlare con Frontex e mi spiegarono che il governo Renzi diede la disponibilità di portare i migranti nei porti in cambio di punti di flessibilità usati per il bonus degli 80 euro“. “Noi chiederemo flessibilità senza barattarla in cambio dell’apertura dei porti” assicura. Di Maio ha quindi aggiunto che, a livello europeo, “deve cambiare la musica. Sull’ immigrazione questi navi devono portare i migranti in tutti i porti. Se c’è bisogno di flessibilità (di bilancio ndr) non la baratteremo con l’apertura dei nostri porti ma la chiederemo perchè è un diritto dell’Italia come quella degli altri paesi europei”.