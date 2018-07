Due carri armati stanno svoltando a un incrocio nella città di Grodno, in Bielorussia. Il primo carro affronta la curva a velocità sostenuta, il secondo lo segue ma, dopo aver perso il controllo, si schianta contro una Volkswagen Polo con a bordo un pensionato e suo nipote. Nonostante il violento impatto, l’anziano alla guida e il nipote riusciranno a uscire dalla vettura, riportando solo alcune escoriazioni. Per fortuna nessuna vittima, solo una figuraccia su cui l’esercito ha preferito sorvolare, non rilasciando nessun comunicato ufficiale a riguardo.