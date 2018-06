Melania Trump vola in Arizona per visitare un’altra struttura che ospita minori entrati illegalmente nel paese. Dopo il viaggio in Texas, avvenuto la scorsa settimana, la First Lady è atterrata a Tucson. Stavolta, come notano i cronisti al seguito della moglie del presidente, nessun messaggio ‘ambiguo’ sulla giacca: la scorsa settimana, Melania ha fatto discutere per la scelta di indossare un parka con la scritta ‘A me non importa. A te?’. Stavolta, la First Lady ha scelto pantaloni bianchi e un top nero. Melania Trump è stata comunque accolta da alcuni contestatori