“L’ombra della prescrizione è un’ombra terribile, un’ombra inaccettabile in uno Stato di diritto. Non esiste”. Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede stasera a Viareggio (Lucca) alla commemorazione per la strage del 2009: 32 le vittime. Bonafede spiega di non voler entrare nel merito, “sono un ministro della Giustizia, non devo e non posso farlo”, ma “la giustizia deve fare il suo corso e i magistrati devono accertare le responsabilità. Però i magistrati devono accettare le responsabilità”. Nel contratto di governo “è prevista la riforma della prescrizione: è una priorità per questo governo”. Lo ha ribadito questa sera a Viareggio alla cerimonia per la strage del 29 giugno 2009, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. “A questo testo legislativo – aveva scritto poco prima il Guardasigilli sul Blog delle Stelle – daremo un nome, che non sarà la ‘legge Bonafede’ come in genere si fa associando il nome del principale artefice. Questo testo si chiamerà ‘Legge Viareggiò, così ogni volta che se ne parlerà ci si dovrà ricordare di tutte le vittime di questa tragedia. Ci si ricorderà della ragione per cui siamo intervenuti in questo settore, che non è solo una questione sistemica, ma è una questione di rispetto della vita e del dolore dei cittadini”.

Nel contratto di governo, ribadisce Bonafede parlando a Viareggio, “è prevista la riforma della prescrizione: è una priorità per questo governo”. “Qualcuno dice che i processi devono avere una durata ragionevole e io dico è vero. Ma la responsabilità di far durare i processi un tempo ragionevole non deve pesare sui familiari delle vittime, deve pesare sulle spalle dello Stato che deve investire risorse”, ha aggiunto il ministro spiegando che, proprio per questo, “si parla anche delle risorse che devono essere investite perchè il processo abbia una durata ragionevole, nell’interesse di tutti”. A chi parla di giustizialismo, di vendetta, Bonafede ribadisce che per lui “non c’è niente di tutto questo: da ministro della giustizia non mi interessa il giustizialismo mi interessa la giustizia e ho il dovere come ministro della giustizia che nelle aule italiane venga data una risposta di giustizia”