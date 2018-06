Dopo nove giorni in mare i 629 migranti che sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius hanno raggiunto il porto di Valencia. Il primo gruppo, le 274 persone trasbordate sulla nave Dattilo della Guardia Costiera italiana, hanno già toccato terra. Ora è il momento dei 106 rimasti sulla nave della ong Sos Mediterranee, mentre per ultima attraccherà Nave Orione della Marina militare italiana con 249 migranti a bordo. “Fino a che i governi europei non si prenderanno le proprie responsabilità Aquarius sarà obbligata a continuare a condurre operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo”, scrive in un tweet Medici senza frontiere.

Al molo 1 del porto di Valencia sono stati allestiti due grandi tendoni della Croce Rossa, dove verrà effettuato il primo screening sanitario per i migranti: chi è in condizioni precarie di salute, le donne incinte e i bambini, verranno portati in ospedale mentre tutti gli altri saranno indirizzati nei diversi centri di accoglienza disposti dalla Generalitat valenciana in tutta la regione. L’ingresso delle navi è scaglionato di tre ore: una scelta fatta per permettere la migliore assistenza possibile a tutti i migranti dopo giorni in mare. Nelle operazioni sono coinvolte oltre 2mila persone che hanno organizzato brandine, tavoli e pasti.

Quando i migranti a bordo della nave Dattilo hanno capito che stavano finalmente attraccando sono scattati gli applausi. Canti e balli invece a bordo dell’Aquarius, come testimonia un tweet di Sos Mediterranée. “Vogliamo raggiungere terra, vogliamo solo una casa per riposarci“, hanno ripetuto più volte in questi nove giorni in mare agli operatori di Intersos-Unicef che li hanno accompagnati a Valencia. “Abbiamo dovuto fare di tutto per spiegare loro di non mollare – racconta Sidonie Nsiako, operatrice del Camerun – Abbiamo detto loro più volte che il viaggio era lungo, ma alla fine ce l’avrebbero fatta“.

Alcuni hanno raccontato quando sono finiti in acqua: sul gommone c’erano 118 persone, appena hanno visto i soccorsi hanno iniziato a muoversi tutti da un lato e molti sono finiti in mare, due non li hanno mai ripescati. Tra quelli finiti in mare anche un ragazzo che in questi giorni è rimasto sempre in disparte. Poi si è aperto. “Mi ha raccontato – dice Sidonie – che in Libia lo hanno violentato più volte. Era sempre triste e solo, ma ieri finalmente ha iniziato a sorridere”.