Roma e Parigi lavoreranno “mano nella mano”. Sarà una “convergenza su immigrazione ed euro”, temi sui quali “negli ultimi anni l’Ue ha mancato di solidarietà ed efficacia”, che passa attraverso la costruzione di hotspot nei Paesi di origine e di transito dei migranti e una “maggiore condivisione dei rischi nell’eurozona“. Nel vertice di Parigi Emmanuel Macron e Giuseppe Conte mettono alle spalle le polemiche sulla nave Aquarius e si presentano in conferenza stampa dopo il pranzo di lavoro scegliendo le parole più adatte a sottolineare la loro unità d’intenti sul futuro immediato dell’Unione Europea.

“Ci sono stati dei giorni un po’ turbolenti per la storia dell’Aquarius – ha detto il capo del governo italiano – è stato un momento di particolare tensione per l’Italia, nostro primo obiettivo è stato mettere in sicurezza la nave e le persone sulla nave. Con Macron c’è una perfetta intesa, c’è stata una telefonata in cui ci siamo perfettamente chiariti”, ha detto Conte, per poi annunciare lo svolgimento di un “vertice bilaterale che si terrà in autunno a Roma“. “Sarà la sede e l’occasione – ha spiegato – per intensificare a vari livelli lo scambio fra i due paesi e rafforzare la cooperazione”. “Conte sappia che qui ha un presidente della Repubblica francese che ama l’Italia – ha metaforicamente teso la mano il capo dell’Eliseo – e vuole avere successo con lei per un’Europa più forte”.

I due leader si sono detti concordi sulla necessità di “voltare pagina sui migranti”. Il che passa per uno spostamento dei confini dell’Unione principalmente verso sud: “Bisogna rafforzare a livello europeo i rapporti con i Paesi di origine e transito dei migranti per prevenire i viaggi della morte”, ha detto Conte sottolineando che servono “centri di protezione europei nei Paesi di origine e di transito per accelerare identificazione e richieste di asilo“. “Prevedremo presidi di protezione fuori dall’Ue che possano gestire le richieste di asilo. Il problema delle risorse economiche c’è ma l’Italia non ne ha mai fatto un problema economico, c’è un problema di solidarietà”, ha spiegato il premier.

I Paesi interessati, avevano fatto trapelare fonti del governo italiano prima della conferenza stampa, sarebbero principalmente quelli africani, Niger e Libia in primis. L’obiettivo: chiudere la rotta del Mediterraneo centrale. Della creazione di hotspot nei Paesi di origine e di transito aveva parlato il capo dell’Eliseo il 27 luglio 2017: “Questa estate la Francia creerà alcuni hotspot in Libia”, aveva detto Macron pochi giorni dopo aver messo l’uno di fronte all’altro a Parigi Fayez Al Sarraj, il presidente del governo di Tripoli patrocinato dall’Onu e riconosciuto dai Paesi occidentali, e Khalifa Haftar: l’uomo forte di Bengasi e capo delle milizie fedeli al parlamento di Tobruk. Un annuncio cui non seguirono mai fatti concreti, ma che venne subito interpretata come un tentativo scalzare l’Italia nella gestione della crisi libica. Una tendenza a scavalcare Roma confermata anche pochi giorni fa: il 29 maggio Macron ha messo attorno a un tavolo Al Sarraj, Haftar, il presidente della Camera Salah e quello del Consiglio di stato Al Meshri, che si sono impegnati per portare il Paese a nuove elezioni entro l’anno.

Sul fronte comunitario, il tema sul tavolo è quello della riforma del regolamento di Dublino: “Speriamo di andare avanti con i partner europei nei prossimi mesi su una riforma profonda delle regole di Dublino per una migliore responsabilità e divisione” del peso dei migranti, ha detto Macron. “Il sistema oggi non funziona – ha aggiunto il capo dell’Eliseo – non dà risultati soddisfacenti, dobbiamo trovare meccanismi che consentano la solidarietà e dobbiamo fare in modo che la situazione geografica non ci metta in situazioni politiche insostenibili”. “Il regolamento di Dublino deve cambiarie – ha sostenuto Conte – l’Italia è contraria (alla proposta in discussione preparata dalla Bulgaria e respinta da Roma, ndr) e sta preparando una proposta propria che non vede l’ora di condividere con gli altri partner in vista di formalizzarla alla prossima presidenza Ue austriaca”.

Unico punto di divergenza tra i due leader quello sul cosiddetto “asse dei volenterosi” instaurato tra il ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz e il capo del Viminale Matteo Salvini. “Diffido di queste formule che non ci hanno portato mai tanta fortuna nella Storia”, ha affermato Macron. “I Paesi hanno dei capi di stato e di governo: l’Italia ne ha uno, la Germania ha un capo di governo. Se i Paesi si mettono d’accordo è a questo livello che succede. Finora non abbiamo ancora cambiato le Costituzioni”, ha proseguito. “Io vorrei un asse dei volenterosi che abbracci tutti i Paesi europei, è quello a cui aspiriamo”, la posizione di Conte.

Da oltreoceano, intanto arrivano i complimenti di Donald Trump al presidente del Consiglio: “Fantastico! – ha detto il presidente degli Stati Uniti in un’intervista a Fox News riferendosi a Conte – sembra che essere duri sull’immigrazione ora paghi”.