Un pensionato di 67 anni è stato arrestato su ordine del gip di Reggio Emilia con l’accusa di aver abusato di una bimba che si trovava in villeggiatura assieme ai genitori. Il reato contestato all’uomo, arrestato dai carabinieri di Castelnovo Monti, è violenza sessuale aggravata. Secondo la ricostruzione degli inquirenti l’episodio sarebbe avvenuto a metà del mese di maggio.

I familiari della vittima hanno riferito che la piccola si trovava nel cortile dell’abitazione intenta a giocare quando sarebbe stata avvicinata dal 67enne che le avrebbe rivolto le attenzioni, sfociate poi in vere e proprie molestie. La bimba, proveniente da fuori Regione, si trovava in vacanza nella casa a fianco dell’indagato; dopo l’episodio è corsa subito in casa per raccontare alla madre quanto le era accaduto. La donna, sconvolta, ha allertato i carabinieri del capoluogo dell’Appennino reggiano.

Da lì a poco sono scattate le indagini, coordinate dal sostituto procuratore reggiano Maria Rita Pantani; gli accertamenti eseguiti dagli uomini dell’Arma avrebbero poi portato alla conferma delle contestazioni nei confronti del pensionato reggiano. Il pm ha così chiesto al giudice per le indagini preliminari Luca Ramponi di disporre per lui la misura cautelare del carcere; il gip ha però optato per gli arresti domiciliari. La misura cautelare, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, è stata eseguita ieri. La piccola, che è stata visitata dai medici dopo quanto accaduto, è ancora molto turbata dalla vicenda e sotto choc.

Foto di archivio