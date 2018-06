“È da molto che l’Italia chiede solidarietà all’Europa”. Commenta così il presidente della Camera, Roberto Fico, la vicenda dei migranti lasciati in mare dopo che il governo ha chiuso i porti alla nave Aquarius. “L’Italia è stato ed è un Paese accogliente per tradizione – ha aggiunto Fico, in visita alla tendopoli di San Ferdinando – il fatto che la Spagna abbia accettato l’idea di una solidarietà nel Mediterraneo più collettiva è un dato importante”.

Il presidente della Camera è intervenuto anche sul post del sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, che prima ha annunciato di aderire alla protesta dei sindaci e dare la disponibilità del porto di Livorno e poi ha cancellato il messaggio sui social network: “Nogarin ha parlato con me perché era preoccupato e per cercare di comprendere la situazione – conclude Fico – Non ha parlato del post di cui non so niente”.