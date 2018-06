Greg Beauregard sta viaggiando lungo l’autostrada per San Antonio in Texas in prossimità di New Guilbeau Road quando le auto che lo precedono schivano all’improvviso un insolito ostacolo. L’uomo non fa a tempo a rendersi conto di quello che sta succedendo che si trova a tu per tu con una libreria in legno. L’impatto è inevitabile e, dopo aver ridotto il mobile in frantumi, Greg prosegue il suo viaggio con il cuore in gola ma per fortuna sano e salvo.