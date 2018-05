Gli abitanti di Madesimo e Campodolcino erano isolati da giorni: a causa del pericolo di distacco di parte della montagna sopra il santuario di Gallivaggio, la statale 36 era chiusa al traffico e per i 1500 abitanti dei comuni in provincia di Sondrio l’unico modo per scendere dalla Valle Spluga era a piedi. Finalmente la frana, prevista dall’Arpa, si è staccata e, fortunatamente, ha risparmiato campanile e santuario.