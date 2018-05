“È evidente che prima si vota meglio è perché un governo scelto da nessuno come quello di Cottarelli meno sta in carica meglio è”. Lo ha dichiarato Mario Giordano a margine dell’evento ‘Dove va l’Italia?’ all’università Iulm di Milano. “Fa un po’ sorridere il fatto che fino a un mese fa non si poteva votare a luglio perché dovevamo andare tutti al mare e adesso, improvvisamene, si fa la corsa”. “Salvini sta valutando se andare con il centrodestra o se viceversa andare da solo“, continua Paolo Del Debbio.