Polemiche a Massa (Massa Carrara) sulla candidata a sindaco del M5s, Luana Mencarelli, che venerdì sera, durante un incontro pubblico, ha attaccato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per giustificare l’assenza del leader del partito Luigi Di Maio, bloccato a Roma dagli eventi nazionali. “Di Maio non ce la fa a venire – ha detto la candidata – ci aveva promesso che anche all’ultimo sarebbe scappato da Roma ma le ore sono convulse, stanno cercando di fare il Governo, discutono, cercano la quadra per i ministri, stanno parlando con Mattarella che ha deciso di mettere i bastoni tra le ruote, tutti quelli che può, per cui ci abbiamo rimesso noi. In compenso vi porto la mia squadra”.

La frase, pronunciata davanti a circa 400 persone sta scatenando molte reazioni anche sul web, soprattutto dopo che il video con la frase di Mencarelli ha iniziato a circolare sui social: “inqualificabile”, “ignoranza manifesta delle funzioni del Presidente della Repubblica”, “contro l’articolo 92 della Costituzione”, “attacco al Presidente”, ” Vilipendio alla prima carica dello stato”, alcuni dei commenti.