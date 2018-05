“Se fra uno o due anni i tornasse al voto Alessandro Di Battista tornerebbe in scena. Lo dico perché un po’ lo conosco e credo che anche se oggi non sa la risposta, secondo me fra un anno tornerebbe in campo”. Così Andrea Scanzi, firma del Fatto Quotidiano prima dell’incontro con Alessandro di Battista al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico dove è in corso la Festa del Fatto Quotidiano. E sulla Credo che Mattarella sia stato molto bravo fino a quattro cinque giorni fa costringendo le forze in campo a fare un governo per non andare al voto a luglio, ottobre, a dicembre. Allo stesso tempo impedire che Savona faccia il ministro mi sembra folle. Savona deve piacere alla Lega e ai 5 stelle e a coloro che li hanno votati. Se ci sarà un governo 5Stelle-Lega non avrà un granché a cuore la politica tedesca, se ne faccia una ragione. A meno che non ci sia stata un’introduzione, a mia insaputa del reato di opinione”.