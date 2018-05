“Sto studiando il contratto di governo, non ci si può credere: non c’è nulla sull’occupazione e sull’imprenditoria femminile”. Lo ha detto l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, partecipando al presidio in difesa della Casa internazionale delle donne di Roma. “Non c’è nulla per prevenire la violenza sulle donne. C’è solo un piccolo riferimento a un fondo a sostegno per le vittime, ma l’impostazione è completamente sbagliata”