È andato al lavoro, ma ha lasciato la sua bimba di sette mesi in auto nel parcheggio dello stabilimento in via Livornese a San Piero a Grado, in provincia di Pisa. L’allarme è scattato intorno alle 16, ma quando i soccorritori sono arrivati la piccola – rimasta in auto dalle otto di mattina – era già morta. Sul posto stanno operando polizia e carabinieri, insieme al personale del 118 e ai vigili del fuoco. Secondo quanto si è al momento appreso la famiglia vive a Pisa, anche se è originaria del Grossetano. L’uomo è un ingegnere ed è attivo da anni nel Pd locale dove ha anche ricoperto l’incarico di segretario di circolo. La figlia è la secondogenita ed avrebbe compiuto un anno nei prossimi giorni.

I casi precedenti – Una tragedia che purtroppo ricorda altri episodi avvenuti in passato. Il 7 giugno 2017 una bambina di 18 mesi muore dopo essere stata dimenticata in auto dalla madre che doveva andare al lavoro a Castelfranco di Sopra, in provincia di Arezzo. L’anno prima, il 27 luglio, avviene la stessa dinamica per una piccola di 18 mesi, poi morta all’ospedale Meyer di Firenze. Il primo giugno 2015 invece capita a una bimba di 17 mesi a Vicenza per ore, rimasta per ore sotto il sole. Caso analogo a quello di San Piero Grado l’episodio avvenuto a giugno 2013, dove a Piacenza un uomo dimentica il figlio di 2 anni in auto, andando a lavoro in uno stabilimento di via Bresciano. Per il bimbo, rimasto chiuso nella vettura per oltre 8 ore sotto il sole, non c’è nulla da fare.

A maggio 2011, invece, Jacopo, un bambino di 11 mesi, muore a Passignano sul Trasimeno, in provincia di Perugia. Il piccolo viene dimenticato in auto dal padre. Nello stesso mese a Teramo Elena, di 22 mesi, viene dimenticata in auto dal papà, un docente universitario. Il tempo passa, mentre la bimba è sotto il sole e trascorrono circa sei ore quando viene soccorsa, trasportata in ospedale e poi trasferita in eliambulanza all’ospedale materno-infantile ‘Salesi’ di Ancona. Le sue condizioni, pur gravi, sembrano stabili, ma dopo alcuni giorni avviene un drammatico peggioramento. La piccola non ce la fa. Infine a maggio 2008 una bambina di quasi due anni muore dopo essere stata dimenticata in auto dalla mamma a Merate, in provincia di Lecco. La donna, 39 anni, doveva lasciare la piccola alla baby sitter prima di raggiungere la scuola dove insegna. La bimba però si addormenta e la madre si dimentica di lei.