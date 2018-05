Intervista a tutto campo sul programma di governo M5S-Lega con Laura Castelli, deputata pentastellata e unica donna presente al tavolo tecnico che ha redatto il “contratto per il programma del cambiamento”. “Le coperture finanziarie non sono state pubblicate? Se lo avessimo fatto avremmo impiegato sei mesi per chiudere il documento. In realtà le coperture ci sono”. Contrariamente a quanto più volte annunciato, mancano anche dettagli sui tempi di attuazione dei singoli capitoli dell’azione di governo. “I tempi sono nella nostra testa, però bisogna prima entrare nei ministeri e vedere se le nostre idee sono strutturalmente realizzabili. Io credo di sì – afferma la deputata M5S, che sui conti effettuati da Carlo Cottarelli, spiega – il nostro programma costa tra i 20 e i 30 miliardi l’anno ed è assolutamente sostenibile”.