“L’accordo vediamo di farlo e di trovarlo, vediamo se Di Maio e Salvini riescono a chiudere su tutto”. Sono le parole del senatore leghista Gianmarco Centinaio all’uscita dal Pirellone al termine dell’incontro tra M5s e Lega per definire il contratto di governo. Quanto al nome da proporre a Mattarella per l’incarico di presidente del Consiglio, ha dichiarato “lo decideranno Di Maio e Salvini, noi stiamo sul programma elettorale che è praticamente definito”. “Non ci sono punti dove non c’è accordo, ci sono temi su cui si discute che interessano i cittadini”, ha detto Laura Castelli, deputata del M5s.