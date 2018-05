Archiviata ogni ipotesi di dialogo Pd-M5s, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella studia l’ipotesi di “un governo di tregua”, ma ha dato altri giorni ai partiti per presentare eventuali maggioranze. E così lo sguardo finisce sul consiglio federale della Lega che si riunisce in queste ore. Resta da capire la strategia di Matteo Salvini, se tenterà un ultimo tentativo d’accordo con il M5s o se proverà a portarsi dietro ancora tutto il centrodestra in cerca di voti da altre forze politiche.

Nel frattempo, sono ricominciati gli scontri a distanza tra i partiti. Beppe Grillo, in un’intervista raccolta il 27 aprile dal francese Putsch e pubblicata oggi, ha parlato di “un colpo di Stato” in Italia per non far governare i 5 stelle, attraverso la legge elettorale, tornando a parlare del referendum sull’euro: “Voglio che l’Italia si esprima”. A rispondere è stato Matteo Renzi, reduce dalla vittoria nella direzione Pd: “Quando vedo certe capriole”, ha scritto su Facebook, “sono orgoglioso di aver contribuito – insieme a tanti altri militanti – a evitare l’accordo tra il Pd e i 5 stelle”. Per l’ex segretario, infatti, i grillini “per due mesi hanno fatto i bravi, ‘gli istituzionalì. Oggi capiscono finalmente di non avere i numeri per Palazzo Chigi e quindi sbroccano” e così “sui social tornano gli insulti, le campagne di odio condotte dai finti profili, il giustizialismo”. Parole che hanno riaperto lo scontro dentro il partito: “La riflessione di Renzi è superficiale e sbagliata”, ha dichiarato Dario Franceschini. “Proprio il fatto che Grillo e 5 Stelle tornino, fallita una prospettiva di governo e avvicinandosi le elezioni, ai toni populisti e estremisti, dimostra che avremmo dovuto accettare la sfida di un dialogo”. Intanto Luigi Di Maio ha ribadito, anche questa mattina, che i 5 stelle chiedono il ritorno al voto con il Rosatellum, perché per cambiare la legge elettorale non c’è tempo: “No a governi di scopo e no al nuovo Nazareno”, ha detto. La responsabilità è di Renzi, ribadisce: “Lui e Berlusconi hanno sabotato tutto per rimettersi insieme a Berlusconi”.

L’intervista di Grillo: “Colpo di stato. Legge elettorale decisa per impedirci di governare”

Finite le trattative per il governo e mentre Luigi Di Maio invoca il ritorno alle urne, Grillo ha ricominciato a farsi sentire. Prima c’è stato un post sul Blog delle Stelle dove ha difeso il Capo politico M5s. Ora l’intervista al giornale francese Putsch: “Che cos’è la democrazia?”, ha dichiarato a margine di uno suo spettacolo a Casalmaggiore il 27 aprile. “Io non lo so, ma la democrazia dovrebbe consentire a chi raccoglie la maggioranza dei voti di governare. Oggi siamo in post-democrazia. C’è stato un colpo di stato alla rovescia. Si è usata la democrazia per distruggerla. Di fatto, a causa di una legge elettorale ci siamo ritrovati – già lo sapevamo – in un’impasse”. Nell’intervista, il garante del Movimento 5 stelle ha parlato anche di Europa, Euro e politica economica: “Se noi siamo un’unione di Paesi, dovremmo condividere. Perché ci sono due economie… Quella del Nord e del Sud. E noi, gli Italiani, noi siamo nel Sud. Ho dunque proposto un referendum per la zona Euro. Voglio che il popolo italiano si esprima. Il popolo è d’accordo? C’è un piano B? Bisogna o no uscire dall’Europa?”.

Renzi: “Orgoglioso di aver contribuito a far evitare accordo Pd-M5s”

Reduce dalla vittoria in direzione, con la fiducia a tempo ottenuta da Maurizio Martina, Matteo Renzi è subito intervenuto su Facebook per commentare le parole di Grillo: “Per due mesi hanno fatto i bravi, ‘gli istituzionali’. Oggi capiscono finalmente di non avere i numeri per Palazzo Chigi e quindi sbroccano”. E ancora: “Beppe Grillo addirittura torna a proporre referendum sull’Euro e accusa gli altri partiti di Colpo di Stato per la legge elettorale, dimenticando che grazie al Rosatellum i Cinque Stelle hanno preso il 36% dei seggi, nonostante si siano fermati al 32% dei voti. Contrordine dal Blog: il Pd torna a essere un partito di delinquenti, non più il compagno di strada verso il governo. Sui social tornano gli insulti, le campagne di odio condotte dai finti profili, il giustizialismo. Quando vedo certe capriole, sono orgoglioso di aver contribuito – insieme a tanti altri militanti – a evitare l’accordo tra il Pd e i Cinque Stelle. Lo ripeto: sono orgoglioso”. E ha concluso: “Perché non è stata una ripicca, ma solo una constatazione: rispetto ai dirigenti Cinque Stelle noi abbiamo una diversa concezione dell’Europa, del lavoro, del futuro, dei diritti, della lotta politica contro gli avversari. Massimo rispetto per gli elettori che hanno scelto i 5 Stelle. Se hanno i numeri per governare, governino. Ma massimo rispetto anche per chi non vuole finire la propria esperienza come partner di minoranza della Casaleggio e Associati srl. Buona giornata, amici”.