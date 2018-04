“Auspico di sì. Su alcuni principi fondamentali bisogna intendersi. Tra reddito di cittadinanza e il nostro welfare solidale è chiaro che il modello giusto sia il nostro, però bisogna parlare con tutti”. Con queste parole il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha risposto a chi gli ha chiesto se vede di buon occhio un possibile accordo con il M5S. Sala ha poi detto la sua sul modello segretario del partito-leader. “Non è il modello del presente. Il Pd e la sinistra parlano troppo a sé stessi e gli altri non hanno confini. Penso che molti degli elettori del Pd siano parcheggiati tra i 5 stelle e quindi serve un profondo lavoro sul territorio. Quindi secondo me è sbagliato. Mi piacerebbe che il futuro segretario dichiarasse che non ha ambizioni di essere il futuro leader ma che abbia una gran volontà di lavorare sul territorio”. Infine chiude parlando di Renzi. “Mi spiace per il rinvio dell’assemblea di oggi perché ero curioso di sentire cosa avrebbe detto e soprattutto cosa avrebbe proposto per il futuro”