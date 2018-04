In un’intervista a Repubblica, il ministro uscente dello Sviluppo economico propone un esecutivo sostenuto da tutte le forze politiche”. I renziani: “Fuga in avanti che non convince”. Salvini: “Mai col Pd”

“Il Pd non può restare immobile, deve farsi promotore di una proposta per uscire dallo stallo. Deve mettere sul banco l’idea di un governo di transizione sostenuto da tutte le forze politiche e parallelamente la formazione di una commissione bicamerale sulle riforme istituzionali”. Tutto per sbloccare un’impasse potenzialmente deleteria per l’Italia in un momento di grave crisi internazionale dovuto alla questione siriana. Lo ‘scongelamento’ del Partito democratico passa anche dalle parole di Carlo Calenda, l’ultimo arrivato al Nazareno, che si accoda a chi spinge per un ruolo attivo dei democratici nell’attuale stallo istituzionale. Prima di lui già Franceschini e Orlando avevano fatto passi in questa direzione: in tal senso la proposta del ministro uscente potrebbe contribuire a minare la posizione sin qui tenuta dal Pd, da sempre arroccato all’opposizione sin dal giorno successivo alla sconfitta elettorale del 5 marzo.

E poco cambia il fatto che l’ex titolare dello Sviluppo economico abbia contestato aspramente il titolo con cui Repubblica ha pubblicato la sua intervista. Il quotidiano romano, del resto, parlava di un Calenda che – tra virgolette – sponsorizzava un esecutivo di emergenza tra Pd, M5s e Lega. “Titolo fuorviante, mai auspicato un patto del genere, personalmente lo considererei un grave errore” ha detto l’ex componente dell’Esecutivo Gentiloni, secondo cui “data la situazione di stallo e il peggiorare delle crisi internazionali, occorrerebbe proporre un Governo di transizione“. Una precisazione non da poco che, al netto della grammatica politica, rappresenta comunque una prova di scongelamento della posizione del Pd, da sempre arroccato all’opposizione sin dal giorno successivo alla sconfitta elettorale del 5 marzo.

IL NO DI SALVINI E DEI RENZIANI – La proposta di Calenda, tuttavia, ha già ricevuto il niet della Lega. “Io dialogo con tutti, ma l’unico punto fermo è che con il Pd non si può fare nulla” ha detto dal Molise Matteo Salvini, il quale poi ha specificato che “un governo con chi ha approvato la Fornero o vuole gli immigrati” non è compatibile con le posizioni del Carroccio. L’idea dell’ex ministro non ha trovato sponde neanche all’interno della componente renziana del Partito democratico. Secondo l’ex segretario regionale toscano e neo senatore, Calenda “fa molte considerazioni interessanti ed una fuga in avanti che non mi convince. Non penso infatti che nelle attuali circostanze il Pd debba proporre la nascita di un governo appoggiato da tutti i partiti” ha spiegato Parrini, secondo cui “non sta ora al Pd indicare ipotesi di governo” perché “in base ai risultati elettorali sono il primo partito e la prima coalizione ad avere il dovere di dire in tempi rapidi al Presidente della Repubblica e ai cittadini se sono o meno capaci di formare un esecutivo. È evidente – ha concluso – che un loro fallimento sarebbe un fatto di primario rilievo e non eludibile. Ma adesso abbiamo bisogno di chiarezza, non di scorciatoie”. Per Parrini, insomma, ogni tipo di ipotesi di Pd propositivo in chiave governativa potrebbe svilupparsi solo dopo il fallimento dell’azione di Lega, centrodestra e Movimento 5 stelle. Un quadro confermato anche da Enrico Magorno, altro renziano doc: “Le parole di Calenda hanno qualcosa di strano. Non tocca al Pd fare proposte di governo, tocca ad altri. Se poi i vincitori non riuscissero a formare un governo sarebbe un incredibile fallimento” ha scritto su Twitter il senatore calabrese.

LA PROPOSTA DI CARLO CALENDA – L’ex ministro dello Sviluppo economico ha proposto sostanzialmente due cose: governo di transizione sostenuto da tutte le forze politiche (e messo sul tavolo dal Pd) e parallelamente la formazione di una commissione bicamerale sulle riforme istituzionali “che risolva tre questioni fondamentali: la possibilità di formare esecutivi stabili in un sistema politico tripolare, il rapporto tra autonomia delle regioni e interesse nazionale, i tagli ai costi della politica e soprattutto la trasparenza nella gestione dei partiti”. Sulla nascita della bicamerale, per Calenda la presidenza della Commissione può “essere del Movimento 5S che rappresenta oggi il primo partito e potrebbe proporre alle altre forze la sua idea sulla terza repubblica”. “Salvini e Di Maio – ha spiegato Calenda – hanno dimostrato di essere politici capaci ma la situazione internazionale è critica e non è il caso adesso di fare salti nel buio”. “La crisi Siriana – ha aggiunto – è destinata ad allargarsi anche se si dovessero arrestare temporaneamente i raid. Il Medio Oriente sta vivendo la sua guerra dei 30 anni. Sciiti e Sunniti al posto di Cattolici e Protestanti ed esattamente come nella guerra dei 30 anni il conflitto sta risucchiando le grandi potenze esterne al mondo musulmano. Dobbiamo preparaci ad un’instabilità prolungata – ha concluso – che contagerà il nord Africa con pesanti riflessi sui flussi migratori”.