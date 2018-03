Il leader del Movimento 5 stelle è al lavoro negli uffici del gruppo M5s alla Camera in vista delle consultazioni che cominceranno al Quirinale mercoledì prossimo e soprattutto in prospettiva del faccia a faccia con Matteo Salvini. Di Maio – interpellato dall’Ansa – non ha voluto rispondere al leader della Lega che oggi ha detto di voler partire dal programma del centrodestra per eventuali intese e ha aperto alla ipotesi del reddito di cittadinanza a tempo.