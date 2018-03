Due operai disono morti in seguito all’esplosione di un serbatoio all’interno del deposito di combustibili costiero Neri, nel porto industriale di Livorno . Si tratta di due dipendenti della, ditta che si occupa di bonifiche. L’esplosione riguarda ildel deposito costiero, al cui interno sarebbe stato stoccato precedentemente dell’acetato di etile, un composto che viene utilizzato come solvente. Al momento dell’esplosione la cisterna era stata svuotata e secondo una prima ricostruzione gli operai stavano lavorando all’esterno del silo. “Era un’operazione abbastanza ordinaria di pulizia di un serbatoio vuoto dove evidentemente c’era qualche esalazione, qualche vapore esistente – ipotizza, segretario generale dell’Autorità Portuale di Livorno – bisogna capire come possa essere scaturito questo scoppio,“. “I due operai sono stati recuperati fuori dal sito – spiega, comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco – comunque è tutta un’attività che va ricostruita attentamente, adesso siamo in uno scenario in cui è appena successo l’evento”.