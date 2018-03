“Prima di presentarci dal Presidente Mattarella abbiamo invitato i capigruppo delle altre forze politiche al confronto, per sapere prima se ci sono convergenze sui temi importanti del Paese e posso dirvi che ci sono, sia a destra sia a sinistra. Ce lo aspettavamo. Perché le idee che portiamo avanti sono di buon senso e non hanno etichette ideologiche”. Lo afferma il leader del M5s Luigi Di Maio, in una diretta trasmessa sul proprio profilo Facebook, sottolineando come il Pd, non andando agli incontri, “sta ancora portando avanti la linea di porsi come freno al cambiamento”. “La strada è tracciata – ha concluso – La settimana prossima sarà importantissima e vi prego di continuare a sostenerci e a starci vicino”