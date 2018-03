L'uomo, originario di Napoli, è stato folgorato da una forte scarica elettrica. Per accertare cause e dinamica precisa dell'accaduto è stata avviata un’inchiesta interna da parte delle Ferrovie, oltre alle indagini avviate dalla Polizia Ferroviaria

Un operaio è morto la scorsa notte mentre lavorava in area ferroviaria, per la manutenzione della linea elettrica nei pressi di bivio Navile, alla periferia di Bologna. L’incidente è avvenuto intorno all’1.40: l’uomo, un 56enne originario di Napoli, è stato folgorato da una forte scarica. Lavorava per una ditta appaltatrice, la Sifel. Per accertare cause e dinamica precisa dell’accaduto è stata avviata un’inchiesta interna da parte delle Ferrovie, oltre alle indagini avviate dalla Polizia Ferroviaria. Rete Ferroviaria Italiana – in una nota – esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari.