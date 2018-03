"Dobbiamo tagliare i costi della politica e razionalizzare i costi", ha detto il nuovo numero uno di Montecitorio al Tg1. "La lotta alla povertà è una priorità del nostro Paese" così come "dare sostegno a chi è in difficoltà", sono invece le parole usate per rispondere a chi gli ha chiesto se il reddito di cittadinanza sia ancora una priorità del programma M5s

“Rinuncio totalmente alla mia indennità di funzione da presidente della Camera”. È l’annuncio fatto da Roberto Fico ai microfoni del Tg1. “L’epoca dei privilegi è finita, dobbiamo tagliare i costi della politica e razionalizzare i costi della Camera. Ed io voglio dare il buon esempio“, ha detto il neo presidente di Montecitorio, eletto il 24 marzo con i voti del Movimento 5 stelle e del centrodestra.

L’indennità di funzione per la seconda carica dello Stato ammonta a 4.223 euro netti al mese. Denaro, dunque, al quale Fico annuncia di rinunciare, percependo solo lo stipendio da parlamentare. Già quando venne eletto al vertice della commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai, l’esponente pentastellato aveva deciso di non percepire l’indennità di funzione, che in quel caso si trattava di 26.712,00 euro l’anno. In più aveva rifiutato l’uso dell’auto blu.”La lotta alla povertà è una priorità del nostro Paese” così come “dare sostegno a chi è in difficoltà”, sono invece le parole usate da Fico per rispondere a chi gli ha chiesto se il reddito di cittadinanza sia ancora una priorità del programma M5s.

Sul rebus governo, invece, il neopresidente della Camera dice di avere “grande fiducia nel nostro presidente della Repubblica, con cui ho avuto un colloquio molto cordiale e sono sicuro che Mattarella saprà trovare la soluzione giusta. Da presidente di tutti garantirà maggioranza e opposizione“. Le consultazioni cominceranno il 3 aprile: Fico e la neopresidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, saranno i primi a salire al Quirinale da Sergio Mattarella.

In giornata, invece, ha suscitato invece qualche polemica la decisione del neopresidente della Camera di recarsi a Montecitorio in autobus. Nel dettaglio, per raggiungere il suo posto di lavoro l’esponente pentastellato ha usato il treno Frecciarossa da Napoli a Roma, e poi l’autobus numero 85 dalla stazione Termini a via del Corso. “Se non ha cambiato abitudini e ha continuato a venire a Montecitorio con l’autobus, in questi 5 anni come ha fatto a spendere 15.180,60 euro di taxi e solo 314 di bus e Metro? Ci potrebbe spiegare? Grazie”, scrive su twitter la deputata Pd Alessia Morani, riferendosi ai dati che sarebbero stati pubblicati su internet (in questo momento non rintracciabili nel dettaglio) dal sito maquantospendi.it. Adesso, invece, bisognerà capire se e come Fico riuscirà a rinunciare all’autoblu e alla scorta che la legge impone a chi ricopre una carica istituzionale.