“Un’emozione fortissima tornare oggi a Napoli, qualcosa di straordinario, tornare come terza carica dello Stato”. Lo ha detto Roberto Fico, neo eletto presidente della Camera. In città, Fico è arrivato in treno e poi si è spostato in taxi. “Non deve cambiare nulla da questo punto di vista – ha affermato – per me molto è importante. Oggi in treno, seconda classe, taxi”. “Tutto – ha concluso – deve rimanere semplice e umile”.