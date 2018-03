Salta il tavolo per le Presidenze delle Camere. Apparentemente, al momento, c’è un ‘reset’ come detto da Matteo Salvini e dunque le candidature di Paolo Romani per il Senato e di Roberto Fico per la Presidenza di Montecitorio appaiono congelate, se non arenate. Il segretario reggente del Pd, entrando alla riunione del Partito democratico, sembra soddisfatto: “Se son rose fioriranno. La cosa importante è che il centrodestra e il Movimento 5 stelle capiscano di aver sbagliato impostazione”.