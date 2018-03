Dopo tanti scontri, un parere positivo. I nuovidel Comune dihanno dato il loroal bilancio di previsionee al Documento unico di programmazione 2018-2021. Per l’amministrazione diche da quando si è insediata ha spesso ricevuto critiche dall’organismo di controllo delle finanze cittadine, sembra quasi una prima volta dopo i tanti disaccordi avuti con i precedenti revisori, dimessi il 12 gennaio scorso . Su questo episodio l’ex segretario del Pdaveva fondato alcune critiche al Movimento 5 Stelle durante la scorsa campagna elettorale: “Con noi i revisori dei conti lo controllavano il bilancio, non li facevamo dimettere”, aveva detto dal Lingotto il 25 febbraio. I nuovi controllori delle finanze della città, che sta facendo fronte a un duro piano di rientro per via dei debiti accumulati in passato, hanno invece ritenuto congrue e coerenti le previsioni delle entrate e delle spese dei prossimi tre anni e hanno dato il loro parere favorevole.