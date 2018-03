Gianni Tonelli, ex numero uno del Sindacato Autonomo Polizia e neo deputato della Lega, intercettato nei pressi della Camera dei Deputati, afferma che la sua priorità parlamentare sarà “la sicurezza del Paese”. Tonelli si cimenta con il rebus delle alleanze che dovranno portare alla formazione del governo. Pd o Movimento 5 Stelle? “Come scegliere tra un calcio o un pugno. Per la mia esperienza nel mio settore tra Pd o 5 Stelle non sceglierei nessuno dei due, pur sapendo che una scelta va fatta”.

Come fare? “Bisogna trovare le giuste frequenze con chicchessia – ed aggiunge – un governo si farà d questo ne sono certo, anche per un motivo: io non mi presento fra tre mesi di nuovo dalla gente a dire ridateci il voto”