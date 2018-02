Crozza/De Luca nel corso della puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – prende le difese del figlio indagato per corruzione: “Il mio Robertino è così puro e innocente che è lui che appare alla Vergine Maria. Siamo vittime di un attacco tale che Gino Strada, il Dalai Lama e il Panda del WWF hanno lanciato l’hashtag je-suis-roberto-de-luca”. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com