Vie del centro città bloccate e ingente dispiegamento di forze dell’Ordine a Livorno per l’arrivo del leader della Lega Matteo Salvini che ha tenuto il suo comizio in una sala di proprietà della Diocesi livornese in via delle Galere.

“Antifascisti dal 1591, a Livorno il razzismo non passerà” e “Qui nessuno è straniero” si legge su uno striscione della manifestazione di protesta in corso a poche decine di metri dal comizio della Lega, oltre alle transenne e al cordone di polizia. “Salvini vattene” gridano i manifestanti all’arrivo del leader leghista che, a distanza, ribatte ai cori: “Salvini vattene” gridano i manifestanti all’arrivo del leader leghista che, a distanza, ribatte ai cori: “I pacifisti là che sfidano la polizia”. La contestazione è proseguita senza scontri fino alla partenza di Salvini.