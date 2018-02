Svezia, Stoccolma, un base jumper si lancia dal palazzo Kungsholmen, ma un problema con l’apertura del paracadute lo fa precipitare al suolo. L’uomo, sotto lo sguardo degli amici che lo riprendevano, è precipitato al suolo da un’altezza di 75 metri. Rimanendo miracolosamente vivo. Trasportato d’urgenza in ospedale versa comunque in condizioni gravi. La polizia ha ribadito che tale pratica non è illegale, a patto che l’edificio sia legalmente adibito al lancio. Il Kungsholmen in passato è stato teatro di altri incidenti e per tale motivo dal 2013 la terrazza sul tetto era stata interdetta