Tensioni, spintoni e calci a piazza Vittorio a Roma, nel corso di un presidio organizzato da una trentina di militanti di CasaPound. Alcune ragazze hanno contestato i militanti della tartaruga frecciata, chiamandoli “razzisti” e ottenendo in risposta calci e anche uno sputo a favore di telecamera. “Quello che è successo nei giorni scorsi dimostra che la politica per fermare immigrazione e criminalità sia soltanto una boutade”, dice Davide Di Stefano, candidato in Parlamento per Casapound, a margine della “passeggiata per la sicurezza” di Casapound nel quartiere Esquilino dove, nei giorni scorsi, è stata stuprata una senzatetto di 75 anni. “Compresa la politica di Minniti che tanto piace alla destra”.