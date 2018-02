“A 81 anni cominci a perdere la memoria e allora è preoccupante per tutto il Paese, eppure conosco tanti 81enni che ricordano bene le nefandezze che ha fatto quando era al governo. Berlusconi è il responsabile della bomba sociale dell’immigrazione in Italia perché è un fenomeno fuori controllo per colpa sua e per colpa del centrosinistra che insieme hanno firmato trattati vergognosi, hanno fatto business sull’immigrazione e hanno bombardato la Libia“. Lo ha detto il candidato premier M5s Luigi Di Maio replicando a Silvio Berlusconi, in un video pubblicato sul proprio profilo Facebook