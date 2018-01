Florian Philippot è stato il direttore della campagna presidenziale di Marine Le Pen, uno degli uomini più importanti del Front National. Da quattro mesi ha fondato il suo partito, “Les Patriotes”, che, in occasione di una conferenza alla Fondazione Feltrinelli di Milano, ha definito “non identitario, non nazionalista e profondamente repubblicano” anche se, in testa ha un forte controllo dell’immigrazione e l’obiettivo della “Frexit” e raccoglie molte delle istanze dei movimenti di estrema destra che in tutta Europa stanno prendendo piede.

“Destra e sinistra stanno scomparendo” ha spiegato ” i vecchi schieramenti alimentano l’astensionismo. Il vero dibattito è tra chi crede nella propria patria e chi non ci crede più”.