Sky TG24 dedica un’inchiesta alla diffusione dei prodotti contraffatti sui grandi portali di e-commerce. L’approfondimento, curato da Simone Spina e in onda durante tutta la giornata di oggi, martedì 30 gennaio, nelle principali edizioni del tg, mostra come un colosso globale dell’e-commerce come Amazon fornisca una vetrina anche agli articoli falsi di origine cinese. E lo fa raccontando il viaggio di una borsa griffata acquistata su Amazon, da Hong Kong alla redazione della testata. Sky TG24 ha poi verificato presso il produttore che si trattasse di un prodotto non autentico e ha cercato di capire come possa accadere che una delle aziende più grandi del mondo offra visibilità a prodotti che rappresentano un danno per l’economia legale