“Una notizia che non si vorrebbe mai leggere quella di un grave incidente ferroviario dove si contano vittime e feriti. Ogni giorno in Lombardia si spostano migliaia di pendolari, quasi 800mila l’anno, che prendono treni per recarsi al lavoro. Nel rapporto Pendolaria redatto da Legambiente e presentato solo qualche giorno fa, i dati hanno rilevato come i convogli che viaggiano quotidianamente sulla linee, anche nella nostra Regione, su alcune tratte versino in condizioni inaccettabili, troppo spesso soggetti a guasti, per lo più dovuti all’età dei convogli stessi”. Così Legambiente Lombardia in una nota in cui chiede “più investimenti per modernizzare le linee pendolari”.

Sul luogo dell’incidente si è poi presentato Dario Balotta che ha ribadito i concetti espressi nella nota, parlando di una linea sovraccarica, con continui disagi per i pendolari.