“Sulle ipotesi del deragliamento non siamo ancora in grado di offrire informazioni utili: era un treno di pendolari, quindi molto affollato, ma non sappiamo se ci sono bambini coinvolti. Il macchinista è stato ascoltato e non è ferito. Ci risultano ad ora tre feriti e una decina di feriti in codice rosso”. Così il pubblico ministero, Tiziana Siciliano, dopo il sopralluogo a Seggiano di Pioltello dove stamani un treno proveniente da Cremona e diretto a Milano è deragliato per cause, come detto, ancora da accertare