“Grasso e Liberi e Uguali vogliono abolire le tasse universitarie? Se questi sono di sinistra, io sono Mao Tse Tung. Siamo alla contaminazione comunista”. E’ la battuta pronunciata ai microfoni di 24 Mattino (Radio 24) dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che spiega: “Mi stupisce che una persona di sinistra faccia una proposta che obiettivamente non tiene conto del fatto che oggi nelle università le tasse si pagano in maniera progressiva, che ci sono fasce di reddito escluse dalle tasse e, quindi, quelli che pagano di più sono anche quelli che meglio se lo possono permettere”. E propone la sua ricetta: “Io, piuttosto che togliere le tasse, lavorerei per togliere i test di ingresso per il numero chiuso. E provare a spostare il numero chiuso dal primo al secondo anno. Alla fine del primo anno, verifico quanti esami hai dato all’università e, se effettivamente vuoi fare l’università, ti puoi iscrivere al secondo anno solamente se hai fatto il minimo necessario”