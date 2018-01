Il produttore Harvey Weinstein è stato aggredito mentre mangiava insieme a un membro dello staff del centro di riabilitazione dove è attualmente in cura. “Sei un pezzo di merda per quello che hai fatto a quelle donne”, gli ha detto un dei clienti che, probabilmente ubriaco, ha cercato di prenderlo a pugni. L’episodio è avvenuto in un ristorante di Scottsdale, in Arizona.

L’uomo ha cercato di colpire il produttore finito al centro delle polemiche nei mesi scorsi con l’accusa di aver molestato decine di donne del mondo dello spettacolo, ma i colpi sono andati a vuoto. Weinstein ha comunque perso l’equilibrio e per poco non è caduto. Una persona che aveva filmato l’episodio sul cellulare ha chiesto a Weinstein se volesse far denuncia, ma l’ex capo di Miramax ha rifiutato e ha lasciato il locale.