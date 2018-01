Sulla vicenda indaga la Squadra mobile per chiarire come la piccola sia entrata in contatto con la droga

Una bimba di 18 mesi è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Di Cristina di Palermo per aver ingerito dell’hashish. La piccola è stata immediatamente soccorsa dai genitori e trasportata all’ospedale Buccheri La Ferla. Qui i medici hanno disposto il trasferimento al Di Cristina, dove si trova ricoverata in rianimazione. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la Squadra mobile, che vuole chiarire come la piccola sia entrata in contatto con la droga.