La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza di un supermercato di Palermo il 19 dicembre e mostra un vero e proprio assalto ai pandori, in quei giorni in offerta a prezzo scontato. In pochi secondi intorno ai dolci si forma la ressa: c’è chi ne porta a casa uno solo, chi addirittura ne afferra tre, tra spintoni e scatole che volano. Bastano due minuti e dei pandori non restano che gli scatoloni. Il filmato è stato pubblicato su Facebook da un dipendente del supermercato