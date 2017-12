Dopo le polemiche e la manifestazione contro l’ordinanza “antibivacco” del sindaco di Como e il sit-in di protesta organizzato dalla associazioni, anche i Verdi hanno voluto lanciare un messaggio di solidarietà. Nel giorno di Santo Stefano è stata organizzata una distribuzione di sciarpe e plaid per i senzatetto che normalmente popolano i dintorni della stazione di Piazza Garibaldi. Un gesto che tuttavia non risolve il problema della povertà sempre più diffuso nella regione. Secondo la comunità di Sant’Egidio sarebbero circa 2500 i senza fissa dimora nella sola Campania ma, in realtà, considerando le difficoltà nel fare un censimento preciso, le cifre potrebbero essere ben altre. Tra gli organizzatori il consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli: “Per noi il decreto Minniti andrebbe applicato in modo duro ai parcheggiatori abusivi e ai delinquenti, non ai poveracci”