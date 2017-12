Il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, nell’edizione serale del suo telegiornale introduce la notizia delle indagini per estorsione a carico del consigliere di Stato Francesco Bellomo, sul quale grava l’ipotesi che abbia obbligato alcune sue allieve della Scuola di Formazione per magistrati a presentarsi ai corsi in minigonna, tacchi a spillo e con trucco marcato, pretendendo anche che non fossero sposate. Tagliente il commento di Mentana: “Vediamo un fatto italiano, ancora lo scandalo di quel magistrato, consigliere di Stato, gran porco, che, come si sa, adesso finalmente è nel mirino della stessa magistratura”