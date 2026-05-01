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Ultimo aggiornamento: 17:50

Global Sumud Flotilla, le barche sfuggite al blocco sostano nella rada di Ierapetra a Creta

di Alessandro Mantovani
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Le immagini dalla missione umanitaria in viaggio verso Gaza
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Le barche della Global Sumud Flotilla sfuggite al blocco israeliano sostano nella rada di Ierapetra, a Creta, in attesa di capire cosa accadrà agli attivisti fermati da Israele nella notte tra mercoledì e giovedì. L’insenatura è battuta da un forte vento.

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