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Prima l’esordio choc contro il Belgio, poi l’ottima affermazione in Turchia. Ora la prima vera prova del nove. Questa sera l’Italia di Roberto Mancini affronta la Francia di Zinedine Zidane allo Stade de France alle 20:45 per la terza partita di Nations League, dopo aver perso contro Lukaku e compagni, poi la vittoria per 1-4 contro la formazione allenata da Vincenzo Montella. La Francia, invece, tra le nazionali più forti al mondo – ma priva di Mbappé – arriva da due vittorie nelle prime due, entrambe di “corto muso“: prima lo 0-1 contro la Turchia, poi quello contro il Belgio.

Il divario tecnico tra le due nazionali è ovviamente enorme. Lo sa anche Mancini, che però nella conferenza stampa alla vigilia del match ha dichiarato: “Con la Francia sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra piena di giocatori straordinari però ci teniamo a fare bella figura e cercheremo di provarci“, ha spiegato il commissario tecnico della nazionale. “Anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, è chiaro che giocheremo per cercare di vincere, sempre, sapendo che tutto può accadere in una partita”, ha aggiunto Mancini che non ha grandi dubbi di formazione. “Recuperare qualcuno? Valutiamo domani mattina con l’allenamento, domani decideremo, non abbiamo grandi dubbi. Pio, Kean o Scamacca? Cambieremo rispetto a Bursa”.

Per l’Italia si tratta comunque di un ulteriore esame per capire a che punto è il nuovissimo corso con Mancini in panchina per la seconda volta in carriera. Presto per dare sentenze, ma una sfida come quella di Parigi sicuramente è indicativa anche per capire come e se l’Italia è in grado di gestire una partita contro una nazionale di un livello così alto. L’ultima affrontata dagli azzurri in una sfida ufficiale fu la Norvegia, che umiliò l’Italia sia all’andata (3-0) che al ritorno (1-4).