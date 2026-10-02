“Non lascio che siano uno o due episodi a rovinare la mia carriera di 300 partite”: lo sfogo di Bastoni

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“Una ripartenza con due gol sicuramente non me l’aspettavo, ma non ho mai perso la fiducia in me stesso. Non lascio che siano uno o due episodi a rovinare la mia carriera di 300 partite. Ho sempre avuto fiducia in me stesso e grazie alla mia famiglia sono riuscito ad andare oltre gli episodi brutti”. Così il difensore della Nazionale, Alessandro Bastoni, ai microfoni Rai dopo l’1-1 con la Francia in Nations League, in cui ha siglato il gol del pareggio dopo aver segnato la rete dello 0-1 in Turchia, nella vittoria per 1-4.

Il difensore dell’Inter ha attraversato la stagione più difficile della sua vita, prima con la simulazione in Inter–Juventus in occasione dell’espulsione di Kalulu, poi con l’espulsione in finale playoff Mondiali contro la Bosnia che ha condizionato il match e poi la qualificazione degli azzurri. Infine per fattori extracampo, con l’indagine procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta sulla prostituzione minorile della società di eventi “Ma.De. Milano” che organizzava serate destinate soprattutto a calciatori di Serie A.

Ha chiuso l’annata con il double con l’Inter e ha iniziato l’attuale con due gol in nazionale nelle ultime due partite. Stasera quello decisivo per l’1-1 in Francia: “Se abbiamo creduto alla vittoria? Ci abbiamo creduto dall’inizio, perché nonostante loro avessero più possesso, le occasioni più grandi le abbiamo avute noi – aggiunge -. Non deve essere un punto di arrivo ma ci deve dare grande consapevolezza, perché se abbiamo fatto questa prestazione con la Francia possiamo farla con chiunque”.

Poi ancora: “È stata una partita dura, lo sapevamo. Sono felice della prestazione della squadra, abbiamo lottato e sofferto, abbiamo forse rovinato l’obiettivo della Francia di stasera, perché sembrava già una grande festa. Sono molto orgoglioso. Secondo gol di seguito? Sicuramente fa piacere, perà quando ho segnato ho subito pensato di non prenderne un altro, altrimenti sarebbe stato inutile. Sono felice del mio gol che ha aiutato la squadra a raggiungere l’obiettivo“, conclude Bastoni.