Al gol di Olise ha risposto Alessandro Bastoni: gli azzurri hanno anche sfiorato il colpaccio nel finale. Gigantesco il portiere del Manchester City, ma ciò non ridimensiona la prestazione di Kean e compagni che hanno giocato con grande coraggio

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C’è vita oltre le miserie che stanno tormentando da mesi il nostro calcio. L’1-1 dell’Italia in casa della Francia non solo rovina il debutto da ct di Zinedine Zidane in casa, dopo il doppio 1-0 ottenuto dai Blues in Turchia e Belgio, ma conferma i contenuti positivi emersi a Bursa contro la banda di Montella (dopo lo 0-3 rimediato a Liegi, l’esonero per Vincenzo pare imminente). La Francia è passata con un capolavoro su punizione di Olise al 55’. Bastoni, con un inserimento perfetto per anticipare Da Cunha, al 68’ ha trovato il pareggio con grande autorità. Nella serata di enorme dignità degli azzurri, Donnarumma è stato gigantesco: parate straordinarie su Doue, Dembélé, Olise, Rabiot e Camavinga. Un fenomeno, ma questo non ridimensiona i meriti dell’Italia: il portiere è uno degli undici giocatori in campo, la retorica di quello che tra i pali ti ha salvato la pelle conta fino a un certo punto.

Anche perché gli azzurri non ha pensato solo a difendersi. Ha replicato colpo su colpo e quando a cinque minuti dalla fine Upamecano ha rimediato il secondo cartellino giallo e ha lasciato la Francia in dieci, Mancini ha cercato di vincere il match, inserendo Scamacca. Barella ha sfiorato il colpo del 2-1, ma l’1-1 va benissimo. Ci siamo rimessi in piedi dopo l’esordio horror contro il Belgio e ora, contro la Turchia, lunedì, potremmo puntare il secondo posto. I Diavoli Rossi giocheranno infatti in Francia e la corsa per la qualificazione ai quarti di Nations League è aperta.

Kayode, Sebastiano Esposito, l’esordiente Vergara: hanno superato a pieni voti l’esame di un palcoscenico come lo Stade de France e questo significa che si può guardare al futuro con maggior ottimismo. Ci sono giovani di valore: la cosa fondamentale è dare loro fiducia. Kayode ha aggirato il problema trasferendosi in Inghilterra, al Brentford. Si vede. Ha già assimilato lo stile Premier, correndo coast to coast senza sosta. Dopo le prestazioni contro Turchia e Francia, sarà difficile rimandarlo in panchina: merita una maglia da titolare. Sebastiano Esposito è un ragazzo sul quale si può ancora lavorare. Ha qualità tecniche e idee. Va stimolato nel modo giusto, ma questi primi passi in azzurro dimostrano che può arrivare lontano. Vergara è entrato in campo con autorità. Non ha pagato il prezzo dell’emozione. Nel gruppo più maturo, Frattesi – due gol sfiorati – ha confermato lo stato di forma emerso nelle prime esibizioni con la maglia della Lazio: lasciare l’Inter, dove si accomodava quasi sempre in panchina, gli ha fatto bene. Bastoni è andato nuovamente a segno dopo il gol alla Turchia: un giocatore ritrovato. Donnarumma, fischiato dal pubblico parigino, è un fuoriclasse: teniamocelo stretto.

Mancini per la prima volta in queste giornate non facili è sembrato più rilassato: “Sapevamo che sarebbe stata durissima, ma siamo stati bravi a concedere poco. Abbiamo giocato da squadra in tutte le fasi. Volevo un altro segnale di miglioramento del nostro percorso ed è arrivato. La Francia è straordinaria, ma noi abbiamo retto il confronto”. Sarà contento il ministro dello Sport, Andrea Abodi, che alla vigilia di questa trasferta, in uno dei tanti botta e risposta con il presidente federale Malagò, ha raccontato: “Mancini non c’entra nulla in queste vicende, il suo posto non è in discussione”. A questo si sta arrivando in Italia: a un ministro che conferma il ct della nazionale. Tutto normale?