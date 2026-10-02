Violenza di gruppo e revenge porn, chiesti fino a 4 anni per tre calciatori ex Bra: “Condivisero anche un video sulla chat di Whatsapp”

I tre in questione sono Fausto Perseu, Alessio Rosa e Jesus Christ Mawete, ai tempi tutti calciatori del club piemontese: tutti e tre hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato

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Arriverà nella prossima udienza la sentenza nei confronti di tre ex calciatori del Bra accusati di violenza sessuale. Per Fausto Perseu e Alessio Rosa – che oggi giocano con Avezzano e Pavia – il pubblico ministero Davide Greco ha chiesto la condanna a 4 anni di carcere, per Christ Jesus Mawete a 3 anni, 6 mesi e 20 giorni. Tutti e tre hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato nel processo che si tiene ad Asti, di fronte al gup Victoria Dunn. Ad accusare i tre ex giallorossi – nessuno dei quali ha poi rinnovato il contratto con il Bra nella stagione successiva – è una studentessa ventenne di Torino. La ragazza conosceva già uno dei componenti della squadra cuneese, che un mese e mezzo prima aveva festeggiato il ritorno nel calcio professionistico.

Il 30 maggio dello scorso anno, durante una serata a Bra, era stata avvicinata da Fausto Perseu, accettando il suo invito a casa, in un’abitazione condivisa con altri giocatori. Lì era stata raggiunta da Rosa e Mawete: a quel punto, secondo il suo racconto, avrebbe subito una violenza di gruppo di gruppo. Tutto era finito quando un’amica aveva avvisato altri calciatori e minacciato di chiamare i carabinieri. La denuncia era arrivata tre giorni più tardi, dopo le prime confidenze e una visita in ospedale. A carico di Rosa pesa anche l’accusa di revenge porn, per aver inviato un video dell’accaduto, visibile una sola volta, sulla chat di gruppo della squadra “We are Champs”. Il calciatore ha ammesso la sua responsabilità per questo episodio, negando, al pari dei coimputati, ogni addebito relativo alla presunta violenza. Durante le indagini la ragazza è finita anche più volte in ospedale per aver tentato il suicidio. Dopo aver interrotto per qualche mese gli studi ora è in cura con psichiatri e terapeuti e ha ripreso a dare qualche esame: “Lotto ogni giorno contro la vergogna che provo” ha detto tramite il suo avvocato torinese Luca Cavallo.